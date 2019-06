EN DIRECT - Vivez la Fête de la Musique 2019 depuis la place Masséna à Nice

Ce vendredi 21 juin 2019 à l'occasion de la Fête de la Musique, nous vous proposons une journée spéciale sur l'antenne et le web de France Bleu !

Place Massena, Nice, France

La Fête de la Musique 2019 "Tous à Nice" va réunir ce soir 45 artistes durant 4 heures d'émission sur France 2 et France Bleu depuis la place Masséna à Nice à partir de 21h.

Du côté France Bleu, c'est journée spéciale dès 10 heures, pour vous faire vivre les préparatifs, les coulisses, l'ambiance tout autour de la fête, sans oublier des interviews exclusives des artistes avant ou après leur passage sur Scène !

France Bleu Soir vous donne rendez-vous également dès 19h pour une émission spéciale avec de nombreux invités.

Suivez la soirée sur France Bleu et sur les réseaux sociaux

France Bleu diffuse l'intégralité de la soirée, avec de nombreux invités en direct. Rendez-vous également sur les pages Facebook de France Bleu et France Bleu Azur, pour suivre au plus près l'événement avec en vidéo des interviews des artistes et des reportages côtés coulisses.

Retrouvez toutes les interviews des artistes en intégralité

GIMS