Enregistrement Scène Bleu jeudi 4 février à Abbeville

L'enregistrement de l'émission Scène Bleu en public aura lieu le jeudi 4 février à partir de 17h à l'espace Saint-André d’Abbeville. Au programme : les groupes CIOL d'Amiens et After hush, du sud de l’Oise.

L'émission Scène Bleu permet aux groupes locaux de se produire en direct au public de la région et de passer sur l'antenne régionale de France Bleu Picardie.

Réservez votre soirée

Jeudi 4 février, l'enregistrement se fait à l'espace Saint-André d’Abbeville. Deux groupes régionaux sont programmés : CIOL et After Hush. Inscrivez-vous au 03 22 92 58 58 pour assister gratuitement à cet enregistrement.

Au programme :

► CIOL : funk pop. Deriière ce nom se cache Loïc Van Zon, auteur compositeur interprète. Loïc est amiénois et il a déjà tourné avec deux groupes Nightingales et Dust. Il se lance dans une carrière solo et son premier disque est en préparation. Son premier titre est déjà sur les réseaux sociaux.

►After hush : reprises pop-rock et blues-jazzLe groupe se compose de :Xavier Duthilleul (guitare), Blanche Hoefkens (piano), Gaëtan Cancouet (ingénieur du son), Laetitia Koch (violoncelle) et David Chipaux (chant).