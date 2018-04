Belfort, France

Seule sur scène, Estère délivre son univers musical qu’elle qualifie elle-même d’Electric Blue Witch Hop. Constitué de basses entêtantes, de beats puissant les morceaux d’Estère sont bien rôdés et s’enrichissent de samples plus incongrus. Ceux-ci peuvent être issus d’instruments classiques ou de sons du quotidien comme le fracas d’un tiroir à couverts. Estère compose, mixe et arrange ces petits bijoux musico-électro au pads et au clavier et y insère une pointe de groovy grâce à sa voix si particulière oscillant entre fragilité et énergie.

Rendez-vous à 19h15 pour écouter Estère, devant la scène Bleu, place Corbis

La page facebook de Estère

Le soundcloud de Estère

Découvrez l'univers musical de Estère avec sa chanson "Cruel Charlie"

Et écoutez la chanson "I spy" de Estère