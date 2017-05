Et le premier nom pour les RDV Soniques 2017 est...

Christophe ouvrira la 8ème édition des Rendez Vous Soniques !

Le dernier des dandies, Christophe sera donc à St Lô le 8 novembre en ouverture des Rendez Vous Soniques ! Le festival avait déjà accueilli Gréco, Higelin, ou encore Thiéfaine. Le dernier album de Christophe, "Les vestiges du chaos" a impressionné tout le monde du rock et de la musique électronique, et on ne peut qu'avoir hâte de découvrir le version "live" de ce savant mélange d'élégance et d'expérimentation ! Le concert se déroulera Salle Beaufils à St Lô le 8 novembre.

