Faada Freddy en concert gratuit sur la plage verte de Saint-Lô pour la Fête de la Musique

Mercredi 21 juin, Saint-Lô revendiquera le titre de "Capitale de la musique" avec un programme éclectique ouvert à tous les genres musicaux, dans la plus pure tradition de la Fête de la Musique. Comme chaque année le point d'orgue de la soirée sera le grand concert plage verte.

Nommé aux Victoires de la Musique 2016 dans la catégorie "révélation scène de l'année", Faada Freddy soulève l'enthousiasme partout où il passe. Avec sa voix et les percussions corporelles pour seuls instruments de musique, le sénégalais est en train de se tailler une place de choix sur la scène internationale. Des harmonies musicales à la Bobby McFerrin (Don't worry be happy), une voix soul qui rappelle celle d'Otis Redding (The dock of the bay) et surtout un univers bien à lui, généreux et envoûtant.

Le rendez-vous est fixé à 19h30 le 21 juin sur la plage verte de Saint-Lô. C'est le collectif AB Tentet, bien connu des Saint-Lois, qui assurera la première partie. Un retour à la scène après 13 années de silence et un concert au Normandy en décembre dernier.

Ils l'ont dit de Faada Freddy

Nagui : Faada Freddy est incroyable, son album est une bombe. André Manoukian : Faada Freddy chante la soul comme personne. Rémy Kolpa Kopoul : l'homme à la voix royale a fait don de son corps au groove vocal et percussif. Bernard Lavilliers : j'ai découvert Faada Freddy, un sénégalais qui va marcher très fort je pense. Un type solaire.