Festival Via Aeterna du 20 au 23 septembre au Mont Saint-Michel et dans sa Baie

Par Marie-Brigitte Leflot, France Bleu Cotentin

Via Aeterna est un festival de musiques sacrées qui se déroule au Mont Saint-Michel et dans 12 communes de sa Baie. Du 20 au 23 septembre 2018, concerts, rencontres et balades en musique rythment la deuxième édition du festival.