Les uns après les autres, les festivals de l'été en Poitou dévoilent leurs têtes d'affiche pour 2018. Dans la Vienne, Au fil du son à Civray a dévoilé la quasi totalité de sa programmation pour juillet prochain. Parmi les nouveaux noms dévoilés : Vianney, Catherine Ringer et Shaka Ponk.

Civray, France

Ca y est ! on connait la programmation quasi complète du prochain festival Au fil du son qui se tiendra à Civray du 26 au 28 juillet prochain. On était déjà au courant pour la venue d'IAM, le célèbre groupe de rap Marseillais, mais parmi les autres têtes d'affiche dévoilées, il y aura aussi Vianney, Shaka Ponk et Catherine Ringer.

IAM sera dans le Sud Vienne cet été © Maxppp - Maxppp

Avec plus de 30 000 festivaliers sur trois jours, Au fil du son, est le deuxième plus grand festival de Poitou-Charentes après les Francofolies de la Rochelle.

Shaka Ponk © Maxppp - Maxppp

Catherine Ringer, ex-Rita Mitsouko © Maxppp - Maxppp

Plus d'infos sur la page facebook du festival Au fil du son.