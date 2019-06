Festival Beauregard : le meilleur de la musique dans le parc du château

Du 4 au 7 juillet 2019, plus de 35 groupes ou artistes vont se produire dans le cadre idyllique du château de Beauregard à Hérouville-Saint-Clair. Venez voir Tears for fears, Bernard Lavilliers, Limp Bizkit, Gossip, Angèle, Clara Luciani, Roméo Elvis, Supreme NTM ...sur scène.

Hérouville-Saint-Clair, France

Jeudi 4, vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juillet 2019, John Beauregard transforme le parc du château d'Hérouville-Saint-Clair à côté de Caen en un des plus gros festivals de la région !

Créé en 2009, le festival Beauregard a grandi et accueille plus de 100 000 spectateurs sur quatre jours. Mais il est toujours animé de cet état d'esprit de faire découvrir des artistes à tous. Que vous aimiez le rock, le rap, l'électro, la chanson française, vous trouverez votre raison pour venir au festival Beauregard et repartirez avec de nouveaux artistes à suivre.

Tout savoir sur le site officiel du festival Beauregard

France Bleu Normandie au cœur du festival

Pendant la durée du festival, écoutez France Bleu Normandie. Tous les jours, détails sur la programmation, interviews et reportages sur la vie des festivaliers, conseils pour la circulation sont à retrouver sur France Bleu Normandie et francebleu.fr.

Emissions spéciales à retrouver depuis le studio mobile installé dans l'espace VIP du festival Beauregard : jeudi 4 Juillet 16h-19h et vendredi 5 Juillet 16h-19h. Pour vous, nos animateurs vous proposent de rencontrer les artistes, les bénévoles, les organisateurs... tous ceux qui font de ce festival un moment fort en Normandie.

Le plan du festival Beauregard 2019 © Radio France

Programmation 2019 du festival Beauregard

Accéder à la billetterie ou à la bourse aux billets officielle.

Jeudi 4 juillet : MNNQNS 17h50, Gringe 18h40, Therapie taxi 19h40, Angèle 20h45, John Butler trio 21h50, Limp Bizkit 22h55.

Vendredi 5 juillet : We hate you please die 16h30, Fantastic Negrito 17h20, Tamino 18h20, Balthazar 19h20, Snow patrol 20h25, Bernard Lavilliers 21h30, Lomepal 22h35, Suprême NTM 23h40, The Blaze00h55, Étienne de Crécy présente : Space Echo 02h00.

Samedi 6 juillet : Beach Youth15h20, Clara Luciani 16h10, IDLES 17h05, Flavien Berger 18h05, Columbine19h10, Roméo Elvis 20h15, Ben Harper & The Innocent Criminals 21h20, Mac Demarco 22h35, The Hives 23h40, Mogwai 00h45, Modeselektor live 01h50.



Dimanche 7 juillet : Embrasse moi 15h30, Rendez-vous 16h20, Bror Gunnar Jansson 17h20, Janne Added 18h25, PLK 19h30, Cat Power 20h35, Tears for Fears 21h40, Interpol 22h50, Disclosure dj set 23h55.