Festival Beauregard - les indispensables toilettes !

C'est un lieu incontournable aujourd'hui dans tous les festivals de France : les toilettes ! Au festival rock Beauregard qui ouvre ce vendredi à Hérouville-Saint-Clair près de Caen, il y en a 62 très précisément. Et elles font l'objet d'une attention toute particulière...

Elles sont un élément fondamental d'un festival aujourd'hui... les toilettes !!!! Alors que la saison estivale va battre son plein, les loueurs de WC mobiles sont en plein rush. Exemple au festival Beauregard, à Hérouville-Saint-Clair, près de Caen. Où Midnight Oil, Placebo et Iggy Pop vont occuper la scène pendant trois jours. Les 70 000 festivaliers eux sont soignés... jusqu'au petit coin !

62 WC sont répartis sur le parc de Beauregard. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

On ne va pas se mentir : il s'agit d'une des préoccupations premières des festivaliers, et surtout des festivalières... les toilettes ! Et pour éviter la galère des files d'attente interminables, tout est affaire de calcul. "Il faut compter une cabine pour 100 festivaliers, explique Nicolas Levrard, responsable de l'agence WC loc en Normandie. Sachant que pour les hommes, il y a aussi des urinoirs."

Les toilettes arrivent d'Arras...

A Beauregard, 62 toilettes sont réparties sur tout le site. Elles arrivent du Mainsquare festival à Arras où elles ont servi le week-end dernier. A Hérouville Saint Clair, elles sont nettoyées, on y met du papier et 20 litres d'eau dans la cuve. Impeccables et étincelantes pour l'arrivée des festivaliers vendredi après midi, elles vont être soumises à très rude épreuve pendant le week-end et seront donc vidées tous les jours... "Nous sommes en moyenne trois techniciens pendant tout le festival. Les toilettes seront vidées tous les matins. Et si besoin, on peut intervenir en urgence."

Le chateau de Beauregard, particularité du festival du même nom © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Odeur de bubble gum et de cerise..

Et malgré l'ingratitude de la tâche, Nicolas Levrard n'a pas de mal à trouver des volontaires. "C'est un peu une récompense, parce qu'on est en backstage, donc on voit quand même des choses sympas. On peut croiser pourquoi pas des artistes.." Dernier détail, mais comment fait-on aujourd'hui pour que ces toilettes sentent bon ? "On utilise des produits qui vont masquer les odeurs en grande partie, c'est pour ça que ça sent le bubble gum ou la cerise...!"

Nicolas Levrard, responsable de l'agence WC loc en Normandie © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Après trois jours d'utilisation intensive en Normandie, ces toilettes prendront la direction de Paris pour servir pendant le bal des pompiers...