Festival Pause Guitare 2017 à Albi

Pour sa 21ème édition, le célèbre festival Pause Guitare a encore proposé un joli plateau d'artistes. De ZZ Top à M Pokora, de Vincent Delerm à Renaud, de Féfé aux Insus, de Olivia Ruiz la carcassonnaise au toulousain Art Mengo, on a pu voir aussi un artiste France Bleu : Christophe Maé ou encore Adamo et Soprano... Ambiance familiale et détendue, sur le site de Pratgraussals, Alban Forlot a rencontré le chanteur Vianney.

Vianney et Albi Copier

Vianney, le sud-ouest et BigFlo et Oli Copier

Vianney, ses concerts son public et ... Céline Dion Copier

