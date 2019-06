Fête de la musique, concerts sur la terrasse de France Bleu Alsace dès 14h

Strasbourg, France

Ce 21 juin, la traditionnelle fête de la musique, vous invite dans les rues de Strasbourg et partout en Alsace. A cette occasion, votre radio vous propose sa scène musicale, interviews et titres en live, avec des groupes régionaux que vous avez pu, pour la plupart, découvrir dans l'émission Note In Blue : rock, pop, funk, soul, vintage, électro, chanson française et Charlotte Vix, la gagnante de d'Stimme 2019, le grand concours de chanson en alsacien.

Venez nous rejoindre sur place, écoutez France Bleu Alsace ou suivez-nous sur notre page Facebook.

Rendez-vous devant la terrasse de France Bleu Alsace, côté Ill, le 21 juin de 14h à 19h

Au programme des concerts :

14h : Summer

14h30 : Funkindustry

15h : Valentin Yomba

15h30 : Difracto

16h : John Universe

16h30 : Le Bruit du Frigo

17h : Dudes of Groove Society

17h30 : Screaming Kids

18h : Charlotte Vix (d'Stimme)

18h30 : Romor