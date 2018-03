France Bleu Poitou vous invite à deux concerts France Bleu LIVE exceptionnels les 21 et 22 mars prochain à Jaunay-Marigny. Nous vous offrons des invitations valable pour deux personnes pour venir applaudir deux grands artistes de la scène musicale française, Bénabar et Slimane.

Inscrivez vous dès maintenant

Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de remplir notre formulaire en ligne ci-dessous et France Bleu Poitou vous confirmera votre inscription au concert France Bleu LIVE de votre choix et vous enverra par mail votre E-billet.

IMPORTANT :

Nombre de places limitées, une seule soirée sera validée pour une même inscription.

Places non numérotées, accès à la salle dans la limite des places disponibles.

Chargement en cours...

Mercredi 21 mars 2018 - 20h00 - Slimane

Après un 1er album certifié Double Disque de Platine avec plus de 200000 exemplaires vendus et après avoir séduit d’autres artistes à la recherche de chansons, Patrick Fiori, Amaury Vassili, Lisandro et un certain Florent Pagny, Slimane revient en 2018 avec un nouvel opus « SOLUNE »

SOLUNE, ce n’est pas seulement le soleil qui a rendez-vous avec la lune, c’est aussi la lumière en Slimane. Le trajet entre ces deux astres parcourt son univers, son goût pour les sons purs, pour les mots évidents qu’on ne poserait pas ailleurs. Lorsqu’ils se rencontrent, le nouvel album de Slimane naît. Entre coup de poing sur la table et coup de coeur. Entre la passion qui se cherche une raison. Entre Slimane et son public. Le doute et l’espoir. L’amour et la colère. La force et l’abandon. SOLUNE, c’est un grand merci aux uns, un pied de nez aux autres.

A découvrir en 1ère partie, le poète militant, Lhomé qui se définit comme un homme au cœur noir. Il écrit un rap réaliste et humaniste dans un univers qui traverse le rap, le slam et la chanson française...

A voir ou revoir : Bleu Poitou Live avec Lhomé

Jeudi 22 mars 2018 - 20h00 - Bénabar

Après une longue pause, Bruno alias Bénabar revient avec un 8ème bébé « Le début de la suite » et marque les 20 ans de carrière de l’artiste bordelais.

Un 8ème album plus folk aux accents électro et aux sonorités si reconnaissable de Mark Daumail, âme du groupe Cocoon, les nouvelles compositions de Bruno trouvent dans les astuces et leur légèreté, une liberté incroyable.

Dans Le Début de la suite, il est question d’avenir, de positivité, il est aussi question d’aller de l’avant. Sans oublier l’incroyable marque de fabrique Bénabar faite de tendresse, d’acuité, d’autodérision et d’humour.

A découvrir en 1ère partie Ticket to swing, une formation montée par Mickael Talbo, Kim dan Le Oc Mach et Paul Motteau en 2015. Mickaël Talbo et Kim dan Le Oc Mach ont joué ensemble dans le groupe Opa tsupa...

A voir ou revoir : Bleu Poitou Live avec Ticket to swing

Venir aux concerts France Bleu LIVE