France Bleu Live - Suivez sur Facebook en vidéo, les débuts des concerts de Zaz et Kendji Girac

France Bleu vous propose de suivre sur ses pages Facebook le 21 et 22 novembre à 20h35, le début des concerts de Kendji Girac et Zaz depuis la salle Eurythmie de Montauban dans le cadre de ses France Bleu Live.

France Bleu Live avec Zaz et Kendji Girac

France Bleu vous offre la possibilité de suivre en direct vidéo sur ses pages Facebook à partir de 20h35, les 21 et 22 novembre, les trois premiers titres de Kendji Girac et Zaz !

Ces 2 événements sont enregistrés dans le cadre des France Bleu Live depuis la salle Eurythmie de Montauban, ils seront diffusés sur les antennes de France Bleu pour Zaz le 29 novembre et Kendji le 20 décembre.

