Nancy, France

Comme chaque année, les rues de Nancy vont vibrer au rythme des concerts qui vont envahir la Pépinière et les site délocalisés du NJP.

Depuis 45 ans, le festival Nancy Jazz Pulsations fait un point d'honneur à proposer une sélection éclectique, mêlant jeune talents et artistes confirmés. Cette année encore Nancy et sa région sont mis à contributions. Des centaines de rendez-vous attendent les Lorrains que ce soit dans le Parc de la Pépinière, dans les Vosges, les CROUS ou encore le Saint-Sébastien... il y en aura partout et pour tout le monde.

