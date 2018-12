France Bleu Nord vous propose un concert de Noël de l'Orchestre National de Lille

Lille, France

Enregistré par France Bleu Nord, vivez et vibrez en écoutant le concert donné par l'O.N.L le 14 septembre 2018 à l'Auditorium du Nouveau Siècle Lille.

Au Programme :

L’APOTHÉOSE DE LA DANSE

À LA DÉCOUVERTE DE L’ORCHESTRE

ROSSINI

Guillaume Tell, ouverture

MOZART

Symphonie n°40

BEETHOVEN

Symphonie n° 7

DIRECTION JAN WILLEM DE VRIEND

Dans le final de l’Ouverture de Guillaume Tell, Rossini déchaîne la cavalcade d’une troupe de chevaux lancés au galop. Un rythme effréné qu’on retrouve également dans la Symphonie n°40 de Mozart, la plus dense et intense des partitions du compositeur autrichien. Le charismatique chef Jan Willem de Vriend boucle ce programme énergisant avec la plus lumineuse des symphonies de Beethoven, la septième, que Richard Wagner décrivit comme “l’apothéose de la danse”. Un concert époustouflant pour découvrir l’Orchestre.

Jan Willem de Vriend - Hans Morren

