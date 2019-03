France Bleu Orléans vous invite au concert Backstage avec Zinnya LeGroupe et Liz Van Deuq, le 14 mars à Orléans

Orléans, France

Les partenaires de la soirée Backstage

Deuxième concert organisé conjointement avec France 3 Centre-Val de Loire, après Morgane Ji et Felkissam en novembre dernier près de Tours, c'est à un Backstage "spéciale filles" que nous vous convions le jeudi 14 mars à 20h à la salle de l'Institut à Orléans.

Comment gagner vos invitations ?

Du vendredi 8 au mercredi 13 mars écoutez France Bleu Orléans et participez à nos nombreux jeux sur l'antenne : vous pourrez peut-être repartir avec vos invitaions valables pour 2 personnes.

Un mélange savoureux alliant jazz, chanson et musiques du monde

Distillé par le duo Zinnya, composé de Georgia Hadjab, chanteuse d’origine Franco-Algérienne, et Serge Fourneret, guitariste.

Georgia s'est passionnée très tôt pour les musiques soul, africaines, latines et hip hop. Elle aime quand la voix sonne comme un instrument, voguant entre percussions et mélodies planantes.

Pianiste au touché rugissant

Liz Van Deuq (de son vrai nom Vanessa Dequiedt) commence par le piano, dès l’âge de 7 ans. Plus tard, pianiste dans des groupes de pop-rock elle se détache de la théorie classique pour la musique actuelle. À l’université, elle apprend la théorie musicale dans les facultés de Tours, Montréal et de la Sorbonne à Paris. Elle écrit son répertoire en parallèle à son premier métier ; journaliste radio en radio associative. Au fil du temps, elle écrit ses premières chansons et les assume seule en scène ou en trio. En 2009, elle fait les premières parties de Cali et d’Émilie Loizeau, sort son premier EP et déménage à Orléans. En 2014, Liz compte plus de 200 concerts à son actif. Elle enregistre et produit son premier album, « Anna-Liz ». En juillet 2015 elle est au Québec pour une série de concerts.

En 2016 sort son album piano - voix Musique de Chambre. Son deuxième album Vanités est sorti en octobre dernier.

Il y a dans son spectacle un peu de sa maison : des abats-jours toile de Jouy, une poésie contemplative et un humour grinçant et inattendu. Entre joliesses et constats amers, Liz va vous faire aimer le piano-voix.