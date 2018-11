France Bleu Touraine vous invite au concert Backstage avec Felkissam et Morgane Ji, le 30 novembre à Ballan-Miré

France Bleu Touraine, France 3 Centre Val de Loire, PROG! et la ville de Ballan-Miré avec le soutien du Crédit Mutuel vous proposent un rendez-vous afterwork avec Morgane Ji et Felkissam., le 30 novembre à 19h, à la Parenthèse de Ballan-Miré.

14 Boulevard Léo Lagrange, Ballan-Miré, France

Les partenaires de la soirée Backstage

Après les concerts Live in Touraine de la saison passée qui avaient fait la part belle à la chanson française et au swing, nous vous emmenons cette fois-ci en voyage avec cette soirée Backstage !

Comment demander vos invitations ?

Inscrivez-vous gratuitement via le site du Prog!, , l'agenda des sorties du 37 en saisissant le code invité : BACKBLEU Cliquez ICI

Felkissam ouvrira la soirée avec sa musique venue du Tchad

Felkissam propose un folk métissé sur des mélodies où se mêlent cultures africaines et occidentales. Felkissam chante en dialecte tchadien et en français, la vie du peuple tchadien et celle du monde. Citoyen du monde, Felkissam a multiplié les rencontres au court de sa carrière. Ainsi, il a pu découvrir, développer et nourrir son âme d’artiste. De la musique moderne, un brassage de rythmes Afro, de Jazz et de mélodies Blues Saharienne. Des voies suaves Africaines accompagnent son univers.

La musique est le seul langage universel qui, dans chaque culture joue le même rôle, celui de nous toucher au plus profond de notre âme. Elle rapproche les gens ainsi, nous avons le devoir d'être des modèles positifs

Morgane Ji, la « Creole Queen »

C'est ainsi que la presse anglaise l'a qualifie. Elle est peut-être plus connue en Russie qu'en France. Mais ça ne devrait pas durer ! Morgane Ji, chanteuse, graphiste et vidéaste, originaire de la Réunion, adoptée par une mère armoricaine. Le secret de ses origines sommeille au milieu de l'Océan Indien. Avec son album Woman Soldier, la chanteuse explore la pop et le rock en les métissant d’influences world, pour un concentré d’énergie et de poésie. Morgane Ji et son groupe à retrouver en seconde partie de soirée, sur la scène de la Parenthèse de Ballan-Miré, le 30 novembre.