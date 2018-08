Haroué, France

Carmen Opéra en plein air - Opéra en Plein air

endez-vous à Haroué les 31 août et 1er septembre 2018 pour profitez de ce magnifique opéra qu'est "Carmen" de Bizet

Lancé en 2007 au château de Haroué, l’opéra en plein air attire chaque année plusieurs centaines de lorrains dans les jardins du château. L’événement a pour vocation de valoriser le patrimoine en partageant l’amour et la passion de l’art lyrique et du patrimoine à un large public. En 2017, le château accueillait "Les noces de Figaro" mise en scène par Julie Gayet

Cet année le monde du cinéma est à l'honneur avec le réalisateur Radu Mihaileanu, choisi pour la mise en scène et avec Antoine Duléry comme parrain. Chaque soir, celui-ci va présenter le spectacle sur les scènes des sites prestigieux de la tournée. Issu d'un milieu modeste, le comédien se souvient avoir dû attendre son premier cachet de cinéma avant d'assister à son premier opéra, "Don Giovanni"

Carmen sera interprétée par Gala El Hadidi, voici un petit aperçut de ce que vous entendrez sur la scène de l'opéra en Plein Air du Château d'Haroué :

L'histoire de "Carmen" de Bizet en quelques mots :

En Espagne, à Séville. Arrêtée à la suite d’une querelle, Carmen, bohémienne au tempérament de feu, séduit le brigadier Don José, fiancé à Micaëla, et lui promet son amour s’il favorise son évasion. Don José libère Carmen, et se fait emprisonner à son tour. Il la retrouve deux mois plus tard parmi les contrebandiers. Pour elle, José se fait déserteur, et enchaîné à sa passion dévorante pour Carmen, la poursuit de sa jalousie. L’ultime rencontre entre Carmen et Don José se déroule devant les Arènes de Séville : alors qu’elle attend son nouvel amant, le torero Escamillo, José tente, dans une ultime confrontation, de convaincre Carmen de revenir auprès de lui.

Le cadre de cette représentation :

Construit entre 1720-1732, le château de Haroué est un exemple unique de l’art français au début du XVIIIe siècle, l’âge d’or de la Lorraine, sous l’égide du Duc Léopold de Lorraine. Il est l’oeuvre de l’architecte Germain Boffrand pour une commande du prince Marc de Beauvau-Craon, ami d’enfance du Duc Léopold.