Francos : C'est parti pour la 33ème édition ! [PHOTOS]

Les Francofolies de La Rochelle ont commencé mercredi soir. Cinq jours de concerts et plus de 80 artistes à découvrir jusqu'au 16 juillet. Hier soir, Claudio Capéo, Boulevard des Airs, Soprano et Christophe Maé ont ouvert le bal sur la Scène Jean-Louis Foulquier. Et c'était évidemment complet !

Près de 6 heures de show et ce malgré la pluie. A 19 heures, c'est Claudio Capéo qui a fait son apparition en premier. Un homme debout, seul ou plutôt avec son accordéon et ses quelques musiciens. Public familial, les fans ont repris ses tubes sans grande difficulté. Une heure de concert pour laisser la place à Boulevard des Airs. Neuf musiciens sur scène, sans compter les instruments et leur énergie débordante. La soirée était lancée, confortée par les performances de Soprano et Christophe Maé qui ont fini d'électriser les 12 000 spectateurs présents.

Il est 19 heures, Claudio Capéo entre en scène et lance cette 33ème édition ! © Radio France - Nathan Mergy

Boulevard des Airs et ses neuf musiciens ont fait danser les milliers de spectateurs © Radio France - Nathan Mergy

Paul et Antoine, 11 ans et originaires de Lusignan dans la Vienne, connaissent les paroles des chansons de Claudio Capeo par cœur. © Radio France - Nathan Mergy

Le ton est monté d'un cran une fois Soprano sur scène.. © Radio France - Nathan Mergy

Prochain rendez-vous ce jeudi avec notamment sur la Scène Jean-Louis Foulquier : Georgio, MHD, Black M et Kungs. C'est à partir de 19 heures, il reste encore des places.