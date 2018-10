Lille Grand Palais, Lille, France

Gagnez vos places* pour LEGENDS OF ROCK en jouant dans la BARAQUAQUIZZ cette semaine ( du lundi 1er au vendredi 05 octobre / 11h-12h) avec Jean-Sébastien LEBON "notre rocker- jeux" de France Bleu Nord.

LEGENDS OF ROCK Highway to hell, Thunderstruck, I don't want to miss a thing, Dream on, Crazy , welcome to the jungle, Paradise City, nightrain. AC/DC, AEROSMITH, GUNS'N ROSES sont des légendes du Rock ! Un concert unique de 3H avec les 3 meilleurs tributes bands au monde qui rendront hommage et interpréteront les plus grands titres sur scène. Les titres des plus grands succès d'AC/DC, Aérosmith et Gun's N Roses sont interprétés par les groupes suivants : Eurosmith, Guns N’ Roses Expérience et T.N.T Réservez vos places de concert pour : LEGENDS OF ROCK - ZENITH ARENA LILLE Le prix des places est compris entre : 45.00 et 55.00 € Date : samedi 13 octobre 2018 Vous disposez par ailleurs du service e-ticket pour imprimer vos billets à domicile dès la fin de commande pour LEGENDS OF ROCK

*Appelez le 03 20 55 89 89, tentez de jouer dans LA BARAQUAQUIZZ, répondez aux questions Quizz dans le temps imparti, ajoutez des points avec la question Fricadelle ( trouver le bon mot dans une chanson) et si vous êtes le plus fort : emportez vos deux places pour LEGENDRE OF ROCK samedi 13 octobre au Zénith Lille. A gagner chaque jour du 1er au 05 octobre : Bonne chance !

