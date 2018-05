Du vendredi 18 au dimanche 20 mai, Saint Laurent de Cuves, dans la Manche accueille le festival Papillons de nuit.70 000 personnes sont attendues pour 37 concerts : Benrard Lavilliers, NTM, Shaka Ponk, Robin Schulz et bien d'autres. Gagnez vos pass avec France Bleu Normandie.

Saint-Laurent-de-Cuves, France

Comme tous les ans depuis 2001, Saint-Laurent-de-Cuves, dans la Manche, accueille le festival de musique Papillons de Nuit. Du vendredi 18 au dimanche 20 mai 2018, plus de 1200 bénévoles vont s'affairer pour accueillir près de 70000 festivaliers. Sur les trois scènes : scène Vulcain, scène Thécia et scène Erébia, ce sont 37 artistes ou groupes qui vont vous faire vibrer.

La programmation du festival est éclectique et chacun y trouve ce qu'il aime du rock à l'électro en passant par les nouveaux groupes de la scène actuelle.

Gagnez vos pass avec France Bleu Normandie

Pour fêter les 18 ans du festival, France Bleu Normandie met en jeu des pass pour vous permettre d'assister aux concerts. Ecoutez et jouez sur France Bleu Normandie pour remporter des pass pour le dimanche. Et inscrivez-vous ci-dessous pour gagner deux pass deux jours pour le samedi et le dimanche. Le tirage au sort aura lieu le lundi 15 mai. Bonne chance !

La programmation de Papillons de Nuit

Vendredi 18 Mai