Gagnez vos places pour le concert de Blankass et Ofée à Vierzon le 20 juin

Vierzon, France

Un nouveau concert événement "Backstage" ce jeudi à Vierzon pour la veille de la fête de la musique. France Bleu Berry et France 3 Centre Val de Loire présentent une belle affiche à la Décale ce jeudi 20 juin avec une première partie assurée par la chanteuse de reggae Ofée avant le retour du groupe rock Blankass. Une belle soirée en perspective mais uniquement sur invitation, des invitations que vous pouvez remporter en vous inscrivant ci-dessous ou en écoutant France Bleu Berry (jsuqu'au mardi 18 juin).

Blankass de retour sur scène

Plus de 20 ans après son succès avec "La couleur des blés" en 1996, le groupe français Blankass revient en 2019 avec un nouvel album et un nouveau titre, "C'est quoi ton nom."

Ofée en première partie

Accompagnée de sa guitare et parfois de ses productions diverses et variées sur ordinateur, Ofée évolue en Angleterre et en France, sur scène, café-concert, et festival. En 2014, elle sort son premier Ep "Its All About Love" puis son premier album en 2018 "Living In The Now". Vous aviez déjà pu l'entendre sur France Bleu Berry à l'occasion du Printemps de Bourges, elle assurera la première partie de Blankass à Vierzon ce 20 juin.

Le concert aura lieu le jeudi 20 juin 2019 à La Décale, 30 avenue Henri Brisson à Vierzon. Ouverture des portes à 19h, début du concert à 20h.