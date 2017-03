Gagnez vos places pour M Pokora le 21 mars au Zenith de Paris dans Le Grand Pari

M Pokora vous donne rendez-vous le 21 mars au Zenith de Paris

M Pokora sera sur la scène du Zenith de Paris le 21 mars. Vous pouvez gagner des places le lundi 130mars entre 11h et 12h30 au 01.42.30.10.10 dans Le Grand Paris.

M Pokora, le showman à l'américaine !

Le jeune strasbourgeois est un des artistes incontournables du moment. Infatigable sur scène, M Pokora cartonne actuellement avec son album "My way" (300 000 albums vendus en deux mois) dans lequel il a su moderniser quelques-uns des plus grands standards de la discographie de Claude François.