Gagnez votre place VIP au concert de Daniel Guichard

Daniel Guichard est en concert au Zénith de Caen le dimanche 27 janvier 2019. Jouez avec France Bleu Normandie et gagnez votre place VIP : concert et rencontre avec le chanteur pour vous et la personne de votre choix.

Caen, France

Daniel Guichard fête ses 50 ans de scène. 50 ans de passion, de partage avec le public. A cette occasion, le chanteur commence une tournée dans toute la France et la Belgique. Sur scène, Daniel Guichard reprendra ses plus grands succès et offrira à son public des chansons inédites. Un moment rare et privilégié entre émotions, justesse et sincérité.

Le Zénith de Caen accueille le chanteur le dimanche 27 janvier à 16h.

Rencontrez Daniel Guichard

