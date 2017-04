Guéret : 20.000 personnes attendues au festival El Clandestino

Avec une programmation alléchante et Manu Chao en tête d'affiche, le nouveau festival "El Clandestino", qui se tiendra à Guéret les 15 et 16 juillet prochain, espère frapper fort pour sa première édition. Des milliers de personnes sont attendues pour créer un événement culturel majeur en Creuse.

"Mala Vida", "Clandestino", "Me Gustas Tu", les plus grands tubes de Manu Chao vont raisonner sur l’aérodrome de Guéret Saint-Laurent les 15 et 16 juillet. Le chanteur qui a des fans à travers le monde entier fera bien étape par la Creuse pour un festival qui proposera également de l'électro avec Chinese Man et du rock alternatif avec Ludwig Von 88. Entre autres. Une programmation séduisante qui espère attirer 20.000 personnes.

Sortir d'une certaine clandestinité culturelle

Ce projet, qui a commencé à germer l'an dernier, ne bénéficiera pas pour cette année de subventions de la part des collectivités. Néanmoins c'est bien le président de la communauté d'agglomération du Grand Guéret Eric Correa qui en est à l'origine : "C'est vraiment une volonté d'investir dans la culture et de développer le territoire". Un festival d'une telle envergure créée dans une période plus propice à la fermeture des événements culturels peut faire figure d'anomalie. C'était sans compter sur la volonté d'Eric Correa et du réseau de Kamel Benmakhlouf. C'est lui, le directeur du festival El Clandestino, qui a réussi à convaincre Manu Chao de venir en Creuse : "Il aime les challenges et il a dit banco".

Un aérodrome pour faire décoller le festival

Du coup j'ai pris mon pass pour ElClandestino Festival j'suis trop heureux aaaaahh — tréma (@_blackflies) April 12, 2017

C'est donc le site de l’aérodrome de Guéret sur la commune de Saint-Laurent qui a été retenue pour accueillir le festival El Clandestino. Deux scènes, un sound-system et un camping d'une capacité de 2.500 tentes vont être installés sur cet immense espace vert qui pourrait rappeler Woodstock. Un parking de 5.000 places sera également à disposition des festivaliers. Pour ceux qui auront choisi de venir en transport en commun depuis la Nouvelle Aquitaine, la Région proposera des réductions de 50% sur les billets de trains et des navettes gratuites seront mises en place entre la gare de Guéret et le site du festival. Eric Correa espère également de belles retombées économiques pour le territoire : "L'office du tourisme à déjà des demandes de réservations pour des gîtes (...) on ne mesure pas encore les retombées, mais nous savons qu'elles vont avoir lieu"

Des prix attractifs

Avec la programmation, l'autre argument très attractif c'est le prix. 26€ pour une journée, 41€ pour le pass 2 jours avec même des ventes flash en ce moment sur le site de la billetterie à 35€. "Le public que l'on veut toucher c'est un public très jeune qui n'a pas forcément les moyens de mettre 50 ou 60 euros dans un festival" explique Kamel Benmakhlouf. Une billetterie qui devrait financer à 60% un festival estimé à un demi-million d'euros. Pour être à l'équilibre, il faudra attirer 12.000 personnes sur les deux jours. Ensuite il faudra capitaliser car il faut en moyenne cinq ans pour qu'un festival d'été s'installe de manière pérenne dans le calendrier estival.

Le festival El Clandestino on en parle sur France Bleu Creuse ce mercredi matin. le directeur du festival, Kamel Benmakhlouf est notre invité à 7h50.