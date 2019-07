Jain, Angèle, Weezer... découvrez le programme des Eurockéennes du samedi 6 juillet

Belfort, France

On en est déjà à la moitié du festival des Eurockéennes de Belfort... Mais il reste encore deux jours pour profiter des nombreux artistes français et internationaux de nouveau présents cette année au Malsaucy. Voici le programme de ce samedi 6 juillet. Retrouvez les horaires et les artistes, scène par scène, en bas de page, et écoutez notre émission spéciale en direct du Malsaucy de 17h à 20h.

Angèle

Petite soeur du rappeur Roméo Elvis, présent aux Eurockéennes jeudi pour le premier jour du festival, la chanteuse belge Angèle est l'une des grandes révélations de cette année 2019. Son premier album, Brol, sorti en octobre 2018, a déjà été certifié disque de platine. Angèle écrit, compose et produit ses chansons elle-même. En 2019, elle gagne également deux Victoires de la musique pour "album révélation de l'année" et "création audiovisuelle de l'année" avec son titre Tout oublier. Dans Balance ton quoi, qui a fait un véritable carton, elle s'attaque notamment au sexisme du quotidien.

Jain

Autre grande révélation féminine de ces dernières années, Jain prendra également part à cette troisième journée des Eurockéennes. L'auteure, compositrice et interprète française, qui chante en anglais, a su s'imposer avec son style de world pop. La jeune Toulousaine s'est notamment fait connaître avec les titres Come et Makeba. Elle a également reçu de nombreux prix aux NRJ Music Awards et aux Victoires de la musique, et elle a participé au festival Coachella, très célèbre aux Etats-Unis. Son deuxième album, Souldier, est sorti en août 2018.

Weezer

Des artistes historiques feront aussi partie de cette 31ème édition des Eurockéennes de Belfort, comme le groupe d'indie pop rock Weezer. Fondé en 1993 par quatre musiciens, il est aujourd'hui encore composé de trois de ses membres fondateurs et d'un nouveau bassiste. Weezer navigue depuis sa création entre plusieurs styles de musique, entre le rock alternatif et la power pop. Il s'est notamment fait connaître avec le titre Island In The Sun en 2009. Cette année, Weezer a sorti deux albums éponymes à un mois d'intervalle dont The Teal Album, composé de reprises.

Mass Hysteria

Pour cette troisième journée des Eurocks, vous pourrez aussi écouter un style pas forcément répandu dans tous les festivals : le nu métal, mélange de métal avec d'autres genres comme le grunge et le hip-hop. Le show sera assuré par le groupe Mass Hysteria, qui a déjà sorti neuf albums depuis 1997 et compte cinq passages au festival des Eurockéennes. L'album qui les a fait connaître, Contraddiction, en 1999, a été certifié disque d'or 19 ans plus tard, en 2018.

Mais pour cet avant-dernier jour des Eurocks, il n'y aura pas seulement ces quatre artistes. Vous pourrez notamment assister à des concerts de Tchami & Malaa, Parkway Drive, Frank Carter, Mantar... Tout le reste du programme est disponible en vidéo.

Et comme hier, Eurockomedy reprend du service ! Après Malik Bentalha, c'est au tour du Comte de Bouderbala de présenter son spectacle sur la scène Green Room Chapiteau, pour ouvrir cette quatrième journée de festival.