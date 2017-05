Jazz à Vienne se prépare : le toit de la scène vient d’être posé

Le théâtre antique de Vienne opère sa métamorphose annuelle pour accueillir son festival de jazz. L'entreprise SCENETEC est présente toute cette semaine pour aménager la scène, et son toit fait sur mesure, a été posé à l'aide d'une grue dans l'après-midi de ce 25 mai.

Au bout des six filins qui la retiennent à la flèche d’un camion-grue, l’énorme structure s’élève lentement au-dessus de la scène. Les ouvriers tirent sur des cordes pour la faire pivoter. Lentement, le toit descend sur ses points d’ancrage fixés à des échafaudages. C’est fait, ne reste plus qu’à boulonner les fixations. La scène du festival jazz à Vienne est à présent couverte. La société SCENETEC en a désormais l’habitude. Ce toit de 450 mètres carrés pour dix tonnes, fait sur mesure, ses équipes le montent et le démontent désormais tous les ans.

Dominique Bonvallet, le directeur technique de Jazz à Vienne, se souvient de la première fois : « le grutier a dû venir trois mois avant, pour repérer et vérifier si les cotes de sa grue lui permettaient d’entrer dans le théâtre pour se positionner le plus près possible du centre du toit ». Pendant les opérations, il a fallu aussi protéger le vénérable monument historique, avec un échafaudage monté spécialement pour épargner le mur le plus exposé.

Quand le monument historique se transforme en salle de spectacle

Les échafaudages qui supportent les 10 tonnes du toit devront également assumer la charge de tout l'appareillage de scène qui viendra s'y ajouter. Des paramètres dont Victor Girot, responsable montage structures à l'entreprise SCENETEC a tenu compte : « sur des portées aussi importantes, il ne faut pas lésiner sur les calculs. Les spectacles sont de plus en plus gros et on a de plus en plus de contraintes par rapport à ça ». Sous le toit viendront se fixer des projecteurs, des écrans vidéo et des enceintes.

Pour le directeur de Jazz à Vienne, Samuel Riblier, la pose du toit de scène est un moment hautement symbolique : « c’est vrai qu’il y a un avant et un après dans l’aménagement du théâtre, c’est l’élément principal de cet aménagement, c’est lui qui transforme radicalement ce monument historique en salle de spectacle ». Le festival débutera le 29 juin avec un concert de Zucchero en ouverture. Mais la scène du théâtre antique de Vienne sera rodée dès le 14 juin avec un concert de musique électro qui vous fera découvrir l'univers de Nicolas Jaar.