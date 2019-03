Jenifer invitée du France Bleu Live Festival aux 2 Alpes

La 2e édition du France Bleu Live Festival se déroule cette année aux 2 Alpes. C'est la chanteuse Jenifer qui rejoint Gims et Pascal Obispo, pour un événement qui s'annonce exceptionnel.

Rendez-vous avec Gims, Jenifer et Pascal Obispo, les 17,18 et 19 avril dans la superbe station iséroise des 2 Alpes pour la seconde édition du France Bleu Live Festival.

Jenifer se produira au Palais des Sports de la station de ski le jeudi 18 avril. Son album "Nouvelle page" est paru en octobre dernier, avec à la clé le succès intitulé "Encore et encore".

Son nouveau single "Les choses simples", est un magnifique duo aux côtés de Slimane.

Un concert à suivre avec France Bleu Isère qui sera au cœur de l’événement durant les trois jours du France Bleu Live Festival aux 2 Alpes.

