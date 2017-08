"Jésus, de Nazareth à Jérusalem", la fresque musicale de Pascal Obispo le 17 octobre au Dome de Paris

"Jésus, de Nazareth à Jérusalem", c'est le nom de la nouvelle comédie musicale à laquelle participent Pascal Obispo et Christophe Barratier et nous vous offrons des places pour sa représentation du 17 octobre au Dome de Paris

Après avoir participé à l'immense succès du spectacle "Les dix commandements", dont il avait écrit les titres comme "L'envie d'aimer" ou "Mon frère", Pascal Obispo planche actuellement sur une nouvelle comédie musicale intitulée : "Jésus, de Nazareth à Jérusalem" aux côtés de Christophe Barratier. Le réalisateur du film "Les choristes" est chargé notamment de la mise en scène du spectacle.

Un premier titre dans la lignée des "Dix commandements"

Un premier titre de la comédie musicale est à découvrir d'ores et déjà, un single à la résonance orientale qui s'intitule "La bonne nouvelle" et qui met en scène Pierre, Jean et Judas. Cette fresque musicale qui racontera les trois dernières années de la vie de Jésus aura nécessité au total près de trois années de travail.

La première représentation de "Jésus, de Nazareth à Jérusalem" se tiendra le 17 octobre 2017 au Palais des Sports de Paris (et sera suivi d'une tournée dans toute la France). Plus d'informations sur la page facebook Jésus, le spectacle.