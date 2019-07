JEU - Gagnez vos places pour le concert de Soprano à Laas

Dans le cadre magnifique du parc du Château de Laas (64), Soprano donne un concert exceptionnel jeudi 25 juillet à 20h avec le 24ième Festival des Transhumances Musicales. Après avoir écoulé 800 000 exemplaires de son album « l’Everest », et vendu plus de 700 000 billets de concert pour ce qui fut la plus grosse tournée française l'année dernière, SOPRANO est de retour sur scène, chez nous, avec le 'Phoenix Tour".

