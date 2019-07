JEU - Gagnez vos places pour le concert de Patrick Bruel aux Arènes de Bayonne

Patrick Bruel est de retour sur scène avec son "Tour 2019". Le mardi 23 juillet, il sera sur la scène des Arènes de Bayonne. France Bleu Béarn vous offre vos places. Le chanteur a publié en novembre dernier un nouvel album "Ce soir on sort". Pour cet opus Patrick Bruel a collaboré avec Mickey 3 D, Vianney, Pierre Lapointe. Après des millions d’albums vendus, des tournées gigantesques et des concerts gravés dans les mémoires, retrouvez Patrick Bruel pour un show émouvant, plein d'énergie et comme toujours, inattendu sur la scène des Arènes, dans le cadre d'une série de concerts d'été.

