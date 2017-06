Jouez et gagnez vos places pour le Dernier Appel des Insus à l'amphithéâtre en plein air du Zénith de Nancy le 23 Juin

C'est un concert exceptionnel pour lequel France Bleu Lorraine vous fait gagner les toutes dernières places !

Après une tournée triomphale, les ex-Téléphone, devenus depuis "Les Insus"' sont de retour pour un Dernier Appel... Et ce Dernier Appel démarre au Zénith de Nancy, plus particulièrement dans l'Amphithéâtre en plein air. Et si jamais vous doutez de leur enthousiasme, regardez donc cette "captation participative" pendant le concert de Marseille :

C'est un véritable évènement auquel France Bleu vous invite... Du Lundi 19 ou vendredi 23 Juin, jour du concert, écoutez bien France Bleu Lorraine, à tout moment, votre radio en Lorraine vous offre les toutes dernières places pour le Dernier Appel des Insus ! 03.83.36.20.20, bonne chance à tous !