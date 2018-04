Belfort, France

Julien Pellaud ou Juldem de son nom de scène, est un auteur compositeur interprète Suisse. Il a goûté à la musique dès son plus jeune âge en faisant partie d’une chorale puis de l’opéra « Jonas », qui lui ont permis de développer sa voix et sa musicalité. Voulant plus de liberté, il s’est alors construit son univers en autodidacte avec sa basse puis sa guitare. Sa pop aux influences soul, reggae et électro, sa voix rauque et chaleureuse ainsi que ses textes engagés appellent à briser les barrières sociales et à construire ensemble un monde plus paisible. Après avoir gagné un concours en 2016, il a pu se produire, grâce à son talent, dans le « Music in the park » du Montreux Jazz Festival.

Rendez-vous à 17h30 pour écouter Juldem, devant la scène Bleu, place Corbis

