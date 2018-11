Kendji et Zaz en concert à Montauban les 21 et 22 novembre avec France Bleu Occitanie

Kendji et Zaz en concert à Montauban les 21 et 22 novembre à la salle Eurythmie de Montauban. France Bleu Occitanie vous propose une émission spéciale d'avant spectacle de 16h à 19h avec une rencontre exceptionnelle des artistes.

Kendji et Zaz en concert à Montauban avec France Bleu

Montauban, France

2 soirées exceptionnelles à Montauban les 21 et 22 novembre à la salle Eurythmie avec les concerts de Kendji Girac et Zaz. Dans le cadre de l'émission "France Bleu Live", France Bleu Occitanie proposent ces 2 rendez-vous gratuitement et sur invitations à ses auditeurs. Avant ces 2 soirées, émission spéciale de 16h à 19h présentée par Nicolas Sabba depuis le car podium de France Bleu Occitanie installé devant la salle Eurythmie. Il va à la rencontre des spectateurs mais surtout reçoit les artistes invités pour une interview avant leur spectacle.

Kendji le 21 novembre

3 albums déjà pour Kendji Girac, le dernier "Amigo" est sorti à la fin du moi d'août. Il contient les tubes Maria Maria, Pour oublier et Tango. Autant dire que les succès vont s’enchaîner sur la scène de la salle Eurythmie pour ce concert de Kendji Girac le 21 novembre à 20h. En première partie les spectateurs et invités de France Bleu pourront découvrir le groupe les K'Barrées, un duo toulousain finaliste lors du concours "Les Talents France Bleu Occitanie".

Zaz le 22 novembre

Depuis "Je veux", chanson tirée de son premier album "Zaz" sorti en 2007, Zaz a collaboré avec les plus grands noms de la chanson : Raphaël et Jean-Jacques Goldman lui ont notamment composé plusieurs titres. "Qué vendrà" est son tout nouveau single, premier extrait d'un nouvel album "Effet miroir" sorti vendredi dernier. Zaz sera précédée sur scène par Delvis en première partie de son concert.