Kendji Girac a fait son "France Bleu Live" à Montauban

Montauban, France

Belle soirée musicale ce mercredi 21 novembre à Montauban à l'initiative de France Bleu Occitanie (97.2 FM) qui proposait à ses auditeurs un concert de Kendji Girac avec le duo des K.Barrées en première partie sur la scène de la salle Eurythmie.

Les festivités ont débuté dès 16 heures avec une émission spéciale où France Bleu a fait vivre les derniers préparatifs d'avant concert avec l'arrivée des artistes, les balances et bien évidemment une interview d'avant spectacle depuis le car podium de la station installé sur le parvis de la salle Eurythmie.

Place au concert avec plus de 700 spectateurs qui ont découvert le duo des K.barrées, 2 toulousaines Karine et Angélik qui ont ainsi présenté au public montalbanais certaines de leurs compositions dont "ma tignasse", l'une de leurs chansons emblématiques. Le public était ainsi bien chaud pour accueillir celui qu'il attendait Kendji Girac. Accompagné de 3 musiciens, cet artiste révélé par l'émission "The Voice"a fait encore monté d'un bon cran l'ambiance dans la salle. Enchaînant les tubes et des extraits de son dernier album "Amigo", Kendji Girac a ravi tous ses fans.

Le "France Bleu Live" de Kendji Girac sera diffusé dans la soirée du 20 décembre sur l'antenne de France Bleu.