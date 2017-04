Kepa dans l'Atabal Live de France Bleu Pays Basque.

En janvier France Bleu Pays Basque offrait la scène de l'Atabal (Biarritz) à 4 groupes d'ici. Découvrez KEPA qui nous emmène dans son monde musical qu'il appelle du Power Blues, un mélange de blues rural et rock'n'roll minimaliste. Un voyage hypnotique prévu le 30 avril dès 18h.

Nous vous avions promis de mettre en ligne les meilleurs moments de cette soirée qui réunissait : David Cairol, Kepa, Nico'o and the Kapiolani Boyz et Petit Fantôme. C'est parti ! Retour sur l'Atabal Live/France Bleu Pays Basque avec Kepa, chanteur, musicien bayonnais de 28 ans et un "one man band" qui nous propulse sur les bords du Mississippi sans que l'on ait bougé. Un vrai show dans lequel l'artiste recycle et ravive la vieille âme du blues dans une transe rythmée, à coup de picking et slide sur des guitares Dobro taillée dans l'acier.

KEPA - MVLPROD

Bastien Duverdier (KEPA ) est autodidacte , auteur compositeur, guitariste, harmoniciste il a grandi et vit à Bayonne. Sa musique est libre comme lui-même, c’est du blues nostalgique. Il est un artisan, un voyageur très branché esthétique, il fait tout de A à Z (pochettes d’album, photos etc…) Très branché rock 70's découvert grâce à un ami dans son adolescence.

KEPA - MVLPROD

Bastien a été un skateur de haut niveau, il met aujourd’hui la même énergie, créativité et originalité dans ses concerts. Il travaille avec un label local AIKU RECORDSBelle expérience de scène à l’Olympia, de nombreuses tournées en Europe (Allemagne etc ) , Etats Unis, Canada.

Son nouvel album est attendu cette année 2017