KissKill est sur la scène Bleu du FIMU 2019 à Belfort

Place Corbis, Belfort, France

KissKill, pop rock (France, Belfort)

Le jeune groupe KissKill propose une pop entrainante s’inspirant principalement d’artistes tels que John Mayer, The 1975 ou Green Day. Ainsi, ils proposent une musique alternative au style électrique, planant, rock et aux textes aussi bien sentimentaux que philosophiques. Lors de leurs prestations live, le groupe a à cœur de transmettre toute leur énergie dans un show vivant, coloré et hors du temps.

Rendez-vous sur la scène Bleu avec KissKill le dimanche 9 juin à 15h45 au FIMU 2019

