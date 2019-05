Kundé Blues sur la scène Bleu au FIMU 2019 à Belfort

Place Corbis, Belfort, France

Kundé Blues (SOKO festival), Afro-Blues (Burkina Faso, Ouagadougou)

Avec Kundé Blues, découvrez des chants entrainant en langages des peuples du Burkina de leurs voisins comme le bambara, le san, le dafing et le fulfuldé, et aussi un peu français. En fermant les yeux on croirait presque entendre une guitare, une basse et d’autres instruments modernes, mais bien au contraire, sur scène vous ne verrez que des instruments traditionnels construits de leurs propres mains, tels que le kundé, la calebasse, le djembé, le bendré et le tamanin. Un set de Kunde Blues crée le lien entre l’énergie de la musique gnawa et la douceur de la musique mandingue.

Kundé Blues est sur la scène Bleu du FIMU 2019 le lundi 10 juin à 14H

La page Facebook de Kundé Blues