Originaire de Remiremont, Luna Gritt vit à Nancy où elle a fait des études d'arts appliqués. Passionnée d'écriture, chanteuse depuis son plus jeune âge, Luna Gritt fait partie de ces autodidactes au parcours atypique. Elle avance dans sa vie d'artiste avec ses espoirs et ses doutes et le temps donne a sa voix une profondeur qui nous touche chaque fois un peu plus.

En 2013, France Bleu Lorraine découvrait son premier single "Be Happy"

4 ans plus tard, nous l'avions rencontré, avec Sedd son guitariste-compositeur, pour la sortie d'un EP, plutôt rock.

Luna Gritt - Episode II - Février 2017 Copier

En 2018, nous la suivons, tout naturellement, à The Voice. Retrouvez là ce samedi 31 mars dans le prime de TF1.

En attendant, découvrez-la en session dans nos studios.

Sa toute dernière création "Nos détours" parle encore d'amour.

Pour France Bleu Lorraine, Luna Gritt a choisi de reprendre une artiste qu'elle aime particulièrement Edith Piaf avec "La vie en Rose"... mais non...ce n'est pas la reprise qu'elle fera ce week-end sur la scène de The Voice !