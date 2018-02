France Bleu Provence fête l’amour et les amoureux en musique le mercredi 14 février 2018 de 20h à 21h en direct de La Chaudronnerie de La Ciotat. "L’AïoLive Le Concert" devient "L’AïoLOVE" avec Radio Babel Marseille et Les Dames de la Joliette. Gagnez vos invitations !

La Ciotat, France

Radio Babel Marseille et Les Dames de la Joliette se réunissent pour vous proposer des chansons et poèmes d’amour mis en musique.

Remplissez le formulaire ci-dessous pour gagner vos invitations et assister à l'émission de Nathalie Coursac.

Radio Babel Marseille

Ce combo vocal réunit 5 artistes-chanteurs venus d'univers musicaux divers (musique du monde, poésie contemporaine, hip-hop vocal...). Depuis le quartier populaire de la Joliette, Radio Babel raconte et chante Marseille etinvente une musique du monde voyageuse, vocale et rythmée. Willy Le Corre, Joos Matthieu Jacinto, Fred Camprasse, Mehdi Laifaoui et Gil Aniorte-Paz la parsèment de chants venus d’Antilles, d’Afrique, de blues occitan ou de beatbox et de quelques accords de mandole ou par le tempo d’un bendir.

Les Dames de la Joliette

Originaires des différentes rives de la Méditerranée, Maura Guerrera, Annie Maltinti, Kalliroi Raouzeou, Nadia Tighidet et Sylvie Paz se sont réunies autour du désir de rendre hommage à la poésie féminine. Les cinq chanteuses des Dames de La Joliette ont évolué dans le bain des musiques traditionnelles, polyphoniques : provençales, grecques, italiennes, hispaniques, urbaines. Elles ont été rassemblées par le compositeur Gil Aniorte-Paz qui a mis en musique des textes de poétesses du monde entier.

Gagnez vos invitations à L'AïoLive Le Concert en direct de la Chaudronnerie de La Ciotat