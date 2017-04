L'artiste niçois Møme au Printemps de Bourges

Le musicien niçois Møme, alias Jérémy Souillart a joué sa musique électro pour la première fois au Printemps de Bourges ce vendredi 21 avril. Passionné d'aventures, l'artiste cherche à nous faire voyager au gré de sa musique.

Pour le Dj Niçois Møme alias Jérémy Souillart "Jouer au Printemps de Bourges est une consécration". Le musicien azuréen de 27 ans a partagé l'affiche de la soirée électro de ce vendredi 21 avril avec Wax Tailor, Calypso Rose, Fakear ou encore Deluxe. Depuis la sortie de son album "Panorama" en novembre dernier, Møme a démarré une tournée d'une centaine de dates à travers la France et le monde avec notamment plusieurs dates aux Etats-Unis cet été.

Des débuts dans les bars niçois

Jérémy Souillart a longtemps joué dans les bars du Vieux Nice avec son groupe de rock The Kitchies mais en 2014 il décide d'aller vivre à Paris où il décide de se lancer dans la musique électronique et de créé le pseudo Møme. Il sort deux premiers disques de quelques chansons Eclipse et Cosmopolitan mais se fait réellement remarqué pour sa musique électronique avec son mini disque Aloha. Pour composer sa musique, Møme s'inspire de ses voyages, notamment un road trip de plusieurs mois en Australie.

Retour aux sources à Nice

Après avoir habité plus de deux ans à Paris, Jérémy Souillart vient de revenir dans sa ville natale Nice. En tournée la plupart du temps, ce retour sur la Côte d'Azur est un moyen pour le musicien de se ressourcer de retrouver sa famille et ses amis. Møme se produira dans les Alpes-Maritimes le 27 juillet prochain aux Nuits du Sud de Vence.