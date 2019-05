La Magnifique Society : trois jours de fête au Parc de Champagne à Reims

Du jeudi 13 au samedi 15 juin, le Parc de Champagne s'ouvre à la Magnifique Society. Trois jours de fête avec des musiques d'aujourd'hui et des artistes exceptionnels : Franz Ferdinand, Christine and The Queens, Nekfeu, Die Antwoord, Roméo Elvis...

Reims, France

Depuis 2017, la Magnifique Society, créée par La Cartonnerie, scène de musiques actuelles, prend possession de Reims. Le Parc de Champagne offre à tous un lieu d'échanges, de découvertes et de rencontres autour de la musique actuelle.

Trois scènes réparties sur le site accueillent les artistes phares et les artistes repérés par le comité de La Magnifique Society. Rien que pour faire frémir vos oreilles, voici quelques noms : Franz Ferdinand, Die Antwoord, Parov Stelar, Nekfeu, Christine and the Queens, Roméo Elvis, The Como Mamas, Scarlxrd, Muzi, Pressyes, Kampire, Octavian. Vous êtes prêts pour un festival exceptionnel !

Et cette année, pour les plus accros, il y aura des afters.

Le programme de la Magnifique Society

La Magnifique Society c'est trois scènes : la Mainifique, la Central Parc et le Club trotter mais c'est également la Petite Society. Vous y retrouverez notamment des ateliers, un mini-studio pour les musiciens amateurs. C'est aussi le Séoul Tokyo Space Odd : une programmation d'artistes venus du Japon et de Séoul. Il faudrait aussi parler de l'espace rétro-gaming ou encore du village Greenroom, sans oublier la Magnifique avant-garde et le Magnifique Social Club.

France Bleu Champagne-Ardenne partenaire de la Magnifique Society

Ecoutez France Bleu Champagne-Ardenne pour tout savoir sur le festival. Et le jeudi 13 juin, pour l'ouverture de la Magnifique Society, France Bleu installe son studio mobile dans le Parc de Champagne pour une émission en direct de 16h à 19h.