La Malamana, groupe de musique latine et salsa venu d'Equateur, vous donne rendez-vous sur la scène de France Bleu Lundi 21 mai 2018 à 14h dans le cadre du FIMU 2018.

Belfort, France

LE groupe à aller voir pour se prendre un shoot de bonne humeur ! La Malamana vous ferait danser n’importe où et à n’importe qu’elle heure avec sa salsa endiablée. Leur musique aux racines Cubaines se démarque par sa composition aux influences tant Latines que New-Yorkaises. Des rythmes décadents et envoutants, du fun et de la chaleur humaine, voici leur mode de fonctionnement. Ils arrivent au FIMU pour conquérir l’Europe avec leur énergie communicative qui ne pourra vous laisser indifférente.

Rendez-vous à 14h pour écouter La Malamana, devant la scène Bleu, place Corbis

La page facebook de La Malamana

Le compte twitter de La Malamana

