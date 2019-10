La Playlist de France Bleu, le Live, avec Stereocrown

4 garçons, so nancéiens, so british... Fan du son des années 70, des Ramones et des Beatles.

Nancy, France

Avec Stereocrown, il y a des riffs de guitare énergiques, des chœurs entraînants. On retrouve notre anglais des années lycée, quelques souvenirs d'adolescence (surfin, beach, sunshine, rock’n roll) et un bref instant l'on se demandera si les Beatles ne sont pas de retour. Voici 4 trentenaires - Pierre Dauphin, Paul Verdelet, Julien Gaspers, Thibault Lacoste - à l’énergie débordante. Et contrairement au titre de leur chanson « rock’n roll is dead » vous allez découvrir un rock vibrant et vivant .

Stéréocrown, en session acoustique dans les studios de France Bleu Lorraine

"Surfing" nous emmène à la plage... de la Madine (oups!)

"Barcelona" ou l'histoire d'un week-end en Espagne

"Go to the beach", retour à la plage décidément, c'est une obsession les Stereocrown

"The world is singing", un titre résolument optimiste pour se quitter bien heureux

Et la reprise de Stereocrown, "Can't buy me love" des Beatles

Bravo à Séverine LAUMESFELD et Benjamin TRONCIN, pour la prise de son et les vidéos.