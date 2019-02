La playlist de France Bleu Lorraine le live avec Dom Colmé

Metz, France

La musique c'est tout sa vie depuis plus de 20 ans. Après quelques belles années de succès avec le groupe Salomé dans les années 80/ 90, Dom Colmé a choisi d'avancer en solo aujourd'hui. Son 3ème album "Dans les cordes" effleure l'amour, comme un rêve inaccessible, un souvenir lointain ou une illusion de plus. Sincère et entier, Dom Colmé est un musicien-poète. Il a croisé sur sa route Jacques Higelin, Cali et cultive cette blessure, cette brèche où naissent les mots et les émotions les plus pures. Ecoutez Dom Colmé c'est replonger dans sa jeunesse, regarder le temps passer, se dire qu'on n'a pas tout réussi mais que la vie est belle quand même et l'amour si grand.

La chanson "De Neptune". Un homme et une femme que tout sépare.

Le titre "Parenthèse-moi". Une chanson au figuré sur la soumission à l'amour.

"Lorraine" une chanson dédiée à sa fille. Grandir et partir, le destin des filles et des papas

"Le collectionneur" ou l'amour par procuration.

Dom Colmé a choisi de reprendre "Le Sud" de Nino Ferrer, par affection pour le chanteur, influencé par la musique soul-américaine.