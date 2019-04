La Playlist de France Bleu Lorraine LE LIVE avec Mr Yaz

Nancy, France

Ecoutez Mr Yaz, c'est traverser l'Atlantique, remonter le temps et s'arrêter dans les années 70 où la musique noire américaine prend son envol. Fermez les yeux et laissez défiler Otis Reding, Aretha Franklin, James Brown, Stevie Wonder, Jamiroquai, Bruno Mars. Vous voilà, aujourd'hui, ici, et la funk vous fait toujours danser.

Créé en 2013 autour du chanteur Yacine El Fath, Mr Yaz rassemble le claviériste Stéphane Escoms, la bassiste Claire « chookie » Jack et le batteur Romain Di Loretto.

6 ans d'existence, 2 albums, 2 EP, Mr Yaz ne lâche pas le groove et creuse son sillon sur les scènes de Lorraine et d'ailleurs. Vous le découvrez en solo avec sa guitare et son looper.

Avec "Betterman", Mr Yaz défend les valeurs d'entre-aide et de la solidarité

Le titre "Bye Bye" est un souvenir, de l'instant où l'autre nous quitte définitivement.

Mr Yaz admire Ray Charles et reprend "Georgia on my mind".

Avec "Back to the roots", voici un instant nostalgique, une photo du temps passé.

"I know" est comme un rêve, une agréable sensation d'avoir vécu quelques instants dans un espace où l'on se sent si bien.

Merci à l'équipe technique de France Bleu Lorraine : Laura Bonnin et Benjamin Troncin pour la prise de son et les vidéos