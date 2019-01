La playlist de France Bleu Lorraine LE LIVE avec Das WhizzZ

Das Whizzz et l'équipe France Bleu Lorraine

Metz, France

Etre rockeurs, en 2018, pour ce trio, c'est faire des concerts, sortir les instruments, les ranger, bouger, faire des rencontres, jouer fort et pas toujours juste. Formé en 2015 à Metz par Marie et Bertrand, Das Whizzz a commencé en formule guitare/batterie avant d'être rejoint en 2016 par Cyril et sa basse. Influencé par le son rock des années 60 joué sur trois accords par des américains qui se roulaient par terre, criaient sur scène, Das WhizzZ écrit sur la vie, le rock, la bière, le passé minier du Pays haut. La devise de Das WhizzZ "Si c'est trop fort c'est que t'es trop vieux" parce que faire de la musique pour eux c'est oublier que la quarantaine approche.

La chanson "Bazailles" évoque l'histoire de cette petit ville, ex-cité minière, entre Briey et Longwy. Une chanson écrite par Bertrand en hommage à ses grands parents.

"Holly Rosy Ladies" dresse le tableau de 2 cowboys qui se battent pour une demoiselle, à Metz, au pied la Porte des Allemands. Une sorte de western lorrain.

Das Whizzz a choisi une reprise de The Sonics "Have love will travel" (qui est déjà une reprise de Richard Berry 1959) à la recherche du son bien typique des années 60's aux Etats Unis.

Marie a réadapté pour Das WhizzZ, une ancienne chanson d'un ancien groupe avec lequel elle jouait : "Bed", scène de vie dépressive en vue.

"Stade 10" est une chanson dont le titre a été inspiré par une scène de film de Benoit Poelvoorde sur les 10 stades de l'ébriété. Un titre inspiré pour cette chanson qui évoque plutôt le calme et la sérénité.