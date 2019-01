La Playlist de France Bleu Lorraine le live avec Delphine

Delphine a voyagé aux quatre coins du monde en chantant le blues, la pop, la soul et le reggae. Elle nous présente son album "Blue soul". A découvrir samedi 12 janvier 2019 entre 18h00 et 19h00 sur France Bleu Lorraine !

Creutzwald, France

Nous vous invitons à entrer dans l’univers de la chanteuse DELPHINE, Migennoises de naissance (l'Yonne, région Bourgogne-Franche-Comté), elle a choisi la Moselle pour vivre depuis plus de quinze ans maintenant à Creutzwald.

Delphine, femme sous influences musicales, sur un titre on se dit belle voix saoule et sur le suivant on découvre le dub du reggae et puis soudain un piano, des violons.

La musique de Delphine est à son image : Changeante, riche, ouverte sur le monde, suivant le fil de ses humeurs et de ses envies

Mais il y a un fil qu’on ne perd jamais c’est celui de sa voix, magnifique, profonde, grave et surtout puissante !

Pont the Road, nous sommes sur la route de la découverte de DELPHINE.

The Moon My Home, une chanson qui invite à l'évasion.

Bob Marley Redemption Song, un choix évident pour une artiste qui a signé chez TUFF GONG, label légendaire crée par Bob Marley.

Deep Inner Peace, c'est un titre qui invite à se recentrer sur l'essentiel.

Emeli SANDE Read all about it, cette artiste britannique est le choix musical de Delphine.

Run, c'est le premier titre écrit par Delphine qui ne figure pas sur l'album BLUE SOUL. C'est un peu comme "son bébé", elle le réserve pour l'instant pour la scène.