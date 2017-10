La plus grande salle d'Europe inaugurée à la Défense

Elle accueillera les matches de rugby du Racing 92, les Jeux Olympiques de Paris 2024 mais aussi une vingtaine de spectacles par an. A commencer par les Rolling Stones dès jeudi. Découvrez l'U Arena, inaugurée aujourd'hui à Nanterre (92).

Ses tribunes en forme de U entourent un impressionnant mur d'images de 1.600 m². L'U Arena, nom provisoire en attendant un contrat de naming, est une salle immense qui ne ressemble à aucune autre. L'enceinte ultra-moderne de 40.000 places accueillera ce jeudi ses premiers spectateurs. Une première de prestige, avec Mick Jagger et les Rolling Stones en vedette pour trois dates dont les 120.000 billets se sont arrachés en moins d'une heure.

Ce mastodonte du spectacle, qui va directement concurrencer l'AccorHotels Arena et le Stade de France, appartient à la holding Ovalto, qui détient aussi le Racing 92. Car si elle n'est pas un stade, l'U Arena a été avant tout conçue pour le rugby. Elle accueillera dès la fin décembre tous les matches à domicile du Racing, jusqu'ici résident du vieux stade Yves-du-Manoir à Colombes. Lililo, la société d'exploitation de l'enceinte, table sur une soixantaine d'événements à l'année, y compris des conventions d'entreprises. Coût total de l'investissement : 351 millions d'euros. La salle sera aussi un site olympique lors des Jeux de Paris 2024, avec les épreuves de gymnastique et d'haltérophilie.

La salle en configuration concert (40.000 places). © Radio France - Nicolas Olivier

Un spectacle à part entière

A la pointe de la technologie, l'U Arena a été pensée avec l'idée de proposer aux spectateurs une expérience inoubliable. "On ne s'y ennuiera jamais" précise Philippe Ventadour, le directeur général, ancien patron de Bercy. "On veut que les gens ne retiennent pas seulement le spectacle pour lequel ils sont venus, mais aussi l'endroit". De la qualité sonore à l'animation visuelle, en passant par l'offre de restauration et le WiFi, qui permettra à 15.000 personnes d'être connectées simultanément grâce à la fibre, tout a été pensé pour le confort du public. Enfin presque tout...

Pas de parking

Les spectateurs sont fortement invités à privilégier les transports en commun pour se rendre à l'U Arena. La salle est parfaitement desservie : RER A (Nanterre-Préfecture), métro 1 et tramway T2 (La Défense Grande Arche), ainsi que de nombreuses lignes de bus. Ceux qui choisiront de venir en voiture risquent d'avoir du mal à se garer : aucun parking public n'a été prévu. Mais des accords commerciaux ont été passés avec plusieurs parkings payants du secteur, et il sera possible de réserver une place à prix préférentiel. Mais gare aux horaires de sortie de bureau...

Le programme

19-22-25 octobre 2017 : The Rolling Stones (complet)

18-19 novembre 2017 : Supercross de Paris

25 novembre 2017 : France - Japon (test-match de rugby)

2 décembre 2017 : Stars 80

23 décembre 2017 : Racing 92 - Stade Toulousain (Top 14)

8 juin 2018 : Roger Waters