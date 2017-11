Les Musiciens du métro fêtent leurs 20 ans à l'Olympia

"Les Musiciens du métro", en lettres rouges sur la façade de l'Olympia ce jeudi soir. Pour ses 20 ans, le label de la RATP s'offre un concert événement. 5 artistes sélectionnés auront la chance de se produire avec -M-, Oxmo Puccino ou encore Tété.

Ils s'appellent Pihpoh, Lidiop, Faustine, Billet d'Humeur et mAx Pen. Tous s'apprêtent à vivre une soirée inoubliable : ce jeudi ils vont partager la scène prestigieuse de l'Olympia avec des artistes confirmés comme Matthieu Chedid. "C'est un rêve de gosse, d'habitude ici on est dans le public" confie Alan, du quatuor Billet d'Humeur. La chanteuse Faustine, 28 ans, ne cache pas son appréhension. "Je ne réalise pas encore, c'est formidable d'avoir cette chance et en même temps je suis très très stressée, je suis une pile électrique. Je crois qu'il va falloir que je fasse du yoga pour me détendre" rigole la Nîmoise, qui a arpenté les couloirs du métro pendant trois ans avec ses musiciens.

Un tremplin exigeant

Car ces artistes, sélectionnés parmi des dizaines par un vote du public, ont un point commun : ils ont joué et chanté pendant des mois devant les voyageurs pressés du métro parisien. Le label créé par la RATP en 1997, a délivré en vingt ans plus de 12.000 accréditations temporaires. Et déniché quelques perles rares : Ben Harper, Zaz, Keziah Jones ou encore Benjamin Clementine. Un tremplin exigeant mais terriblement formateur.

Le groupe Billet d'Humeur, ici lors des répétitions à la Maison de la RATP à Paris. - Jean-François Mauboussin - RATP

Le concert événement de ce jeudi "ressemblera à un mini-festival" selon André Manoukian, le maître de cérémonie. Ce sera à la fois rythmé et éclectique avec des compositions, des reprises et des duos. Outre -M-, Tété et Oxmo Puccino, les autres invités se nomment EMJI, Arcadian et Clément Verzi (The Voice). Un plateau varié, à même de séduire le plus grand nombre."C'est vrai que les artistes du métro ne sont pas connus, explique Antoine Naso, le directeur artistique du label depuis sa création. Mais ils ont un grand talent, d'ailleurs la plupart ont déjà fait de la scène et on leur fait confiance pour être à la hauteur de l'événement dans cette salle mythique de l'Olympia."

Le concert affiche complet : en plus des salariés de la RATP et des invités de la Régie, 800 places ont été mises en vente. L'intégralité des bénéfices sera reversée à l'association Emmaüs Solidarité.